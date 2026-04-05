Во Львове ребенок играл зажигалкой – загорелась квартира

5 апреля в 14:42 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в квартире по улице Выговского во Львове.

Отмечается, что горелая квартира на пятом этаже пятиэтажного жилого дома.

Спасатели в специальных аппаратах защиты органов дыхания и зрения приступили к ликвидации возгорания.

Как выяснилось, вероятной причиной пожара стало опрометчивое обращение с огнем маленького озорника, который играл на балконе зажигалкой.

К счастью, никто не пострадал. Спасатели провели с мальчиком беседу об опасности неосторожного обращения с огнем.

