На Київщині заступниця керівника поштового відділення вкрала майже 200 тисяч пенсій

Інцидент стався у Білій Церкві. Там викрили 34-річну жінку, яка привласнила пенсії чужих людей

Про це повідомляє поліція Київської області.

Жінка працювала на посаді заступника керівника одного з місцевих поштових відділень. Там вона привласника пенсійні виплати громадян. Йдеться про пенсії близько 23 осіб: вона списала у видаток невиплачену пенсію та внесла відповідні відомості до облікових документів.

Загалом вона привласника понад 180 тисяч гривень. Тепер їй загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше на Хмельниччині молодик привласнив пів мільйона з картки матері зниклого безвісти військового.