В Киевской области мужчина открыл огонь по собаке

В Киевской области суд вынес приговор по делу о жестоком обращении с животным. Известно, что он стрелял в собаку

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета".

Как известно из материалов дела, мужчина был пьян, когда он произвел выстрел из гладкоствольного охотничьего ружья в собаку. В результате животное получило множественные огнестрельные ранения и переломы конечностей. Собаку госпитализировали в ветеринарную клинику, специалисты провели ей операцию.

Суд признал мужчину виновным, назначил наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года и освободил его от отбывания наказания с испытанием, установив испытательный срок продолжительностью два года.

