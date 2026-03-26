26 березня 2026, 21:55

На Київщині чоловік відкрив вогонь по собаці

У Київській області суд виніс вирок у справі про жорстоке поводження з твариною. Відомо, що він стріляв у собаку

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

Як відомо з матеріалів справи, чоловік був п'яним, коли він здійснив постріл із гладкоствольної мисливської рушниці у собаку. Внаслідок цього тварина отримала множинні вогнепальні поранення та переломи кінцівок. Собаку госпіталізували до ветеринарної клініки, фахівці провели їй операцію.

Суд визнав чоловіка винуватим, призначив покарання у виді позбавлення волі на строк чотири роки та звільнив його від відбування покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк тривалістю два роки.

Нагадаємо, раніше на Київщині чоловік провалився під кригу, рятуючи собаку. Надзвичайники дістали з води чоловіка та тварину.

