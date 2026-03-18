Суд виніс вирок жителю Білоцерківського району за сексуальне насильство над дитиною

Прокурори довели, що упродовж літа 2024 року обвинувачений неодноразово вчиняв дії сексуального характеру щодо онуки своєї співмешканки. Дитина, якій тоді було 11 років, гостювала на канікулах у бабусі.

Підозрілу поведінку чоловіка помітила сама бабуся, проте онука їй нічого не розповідала. Вона попросила свою доньку, матір дівчинки, поговорити з дитиною. Під час розмови дівчинка розповіла про злочини співмешканця бабусі. Родина одразу звернулася до правоохоронців.

Попри зібрані докази та результати експертиз, чоловік своєї провини не визнав.

Суд визнав фігуранта винним за ч. 4 та ч. 6 ст. 152 ККУ. Зловмиснику призначили 15 років увʼязнення.

