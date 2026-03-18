18 березня 2026, 11:27

На Київщині засудили чоловіка, який ґвалтував 11-річну онуку своєї співмешканки

18 березня 2026, 11:27
Фото: прокуратура
Суд виніс вирок жителю Білоцерківського району за сексуальне насильство над дитиною

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу прокуратури.

Прокурори довели, що упродовж літа 2024 року обвинувачений неодноразово вчиняв дії сексуального характеру щодо онуки своєї співмешканки. Дитина, якій тоді було 11 років, гостювала на канікулах у бабусі.

Підозрілу поведінку чоловіка помітила сама бабуся, проте онука їй нічого не розповідала. Вона попросила свою доньку, матір дівчинки, поговорити з дитиною. Під час розмови дівчинка розповіла про злочини співмешканця бабусі. Родина одразу звернулася до правоохоронців.

Попри зібрані докази та результати експертиз, чоловік своєї провини не визнав.

Суд визнав фігуранта винним за ч. 4 та ч. 6 ст. 152 ККУ. Зловмиснику призначили 15 років увʼязнення.

Нагадаємо, на Чернігівщині судитимуть 19-річного юнака за зґвалтування 13-річної дівчинки та вбивство її матері.

події Київська область в'язниця згвалтування дитина вирок
