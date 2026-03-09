12:50  09 марта
09 марта 2026, 13:28

Пытались наладить нелегальную торговлю оружием: в Украине задержали восьмерых дельцов

09 марта 2026, 13:28
Фото: СБУ
СБУ и Нацполиция предотвратили новые попытки наладить незаконную продажу "трофейного" оружия и боеприпасов в Украине

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

Правоохранители задержали восьмерых дельцов, торговавших средствами поражения, нелегально вывозимых из прифронтовых районов и зон ведения боевых действий.

Среди изъятого у злоумышленников – российские автоматы Калашникова, реактивные пехотные огнеметы "Джмиль", автоматы бесшумной стрельбы АС "Вал", противотанковые гранатометы и почти 20 тысяч патронов разного калибра.

Так, в Киевской области задержали владельца СТО и двух его сообщников, которые пытались подпольно продать оружие, переправленное из фронтовых районов востока Украины.

Дельцы хранили вооружение в схронах, обустроенных в гараже и гостевом доме на территориях частных домовладений.

Правоохранители задержали фигурантов "на горячем" во время продажи боевого арсенала, в том числе реактивных противотанковых гранат, подствольного гранатомета, автоматов серии АК и боеприпасов.

Во время обыска тайников по местам жительства задержанных дополнительно изъяли противотанковую управляемую ракету, 192-мм гранатометные выстрелы в ящиках, реактивный огнемет, 9 единиц стрелкового оружия и более 11,5 тысяч патронов разного калибра.

В Донецкой области разоблачили двух мобилизованных, которые вывозили "трофейное" вооружение с передовой для продажи. Обоих фигурантов задержали в Краматорском районе при попытке сбыта противотанкового гранатомета РПГ-22 и пяти российских АК-47.

В Днепропетровской области разоблачили двух рецидивистов. Ими оказались работник местной металлобазы и его знакомый, ранее уже отбывавшие наказание за незаконную продажу оружия.

Фигуранты организовали подпольную мастерскую в гараже на территории частного дома, где восстанавливали боевые свойства стрелкового оружия для сбыта.

В Хмельницкой области задержали жителя столицы, которого разоблачили на сбыте оружия. Также он подготовил к продаже более 1,6 кг пластида, 11 боевых гранат, более 2 тысяч патронов, гранатометный выстрел и дымовые шашки.

Задержанным объявили подозрение по ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Решается вопрос дополнительной квалификации преступных действий фигурантов. Злоумышленникам грозит до 7 лет лишения свободы.

Напомним, ранее на Закарпатье разоблачили и прекратили деятельность трех каналов незаконного сбыта боевого оружия на территории региона. В ходе спецопераций задержали троих злоумышленников. Все изъятое оружие направили на экспертное исследование.

