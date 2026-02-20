На Львовщине столкнулись легковушка и грузовик: четверо травмированных

Фото: полиция

ДТП произошло 19 февраля около 01:45 на автодороге "Киев-Чоп" в селе Козлов Золочевского района

Произошло столкновение автомобиля Volkswagen Passat и грузовика MAN.

В результате ДТП 22-летний водитель легковушки и трое его пассажиров: женщины в возрасте 24 и 43 года и 22-летний парень получили травмы. Их доставили в больницы.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

