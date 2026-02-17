Ударившего работника Киевского ТЦК футболиста пообещали исключить из команды

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Киевский областной ТЦК и СП.

Как отметили в ведомстве, спортсмен напал на их военнослужащего, а видео с избиением выложил на своей странице в соцсети. В ТЦК говорят, что он удалил видео.

"Футболист решил, что поскольку он еще не достиг призывного возраста, то ему позволено все и даже избивать военных ТЦК, которые выполняют важные задачи по комплектации войска, чтобы наши подразделения, защищающие Украину, не испытывали дефицит личного состава", – говорится в заявлении ТЦК.

Футбольный клуб "Колос", в котором играл Колесник, опубликовал заявление, в котором от имени президента клуба попросил прощения за действия своего подопечного.

В клубе добавили, что футболиста отстранили от участия в тренировках и сегодня, 17 февраля, его уволят из команды "Колос-2".

Как сообщалось, известного украинского футболиста оштрафовали за попытку незаконного пересечения границы. Речь идет об Артуре Рудьке.