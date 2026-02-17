Ударившего работника Киевского ТЦК футболиста пообещали исключить из команды
Футболист «Колоса» Даниил Колесник опубликовал видео, на котором он избивает военного ТЦК
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Киевский областной ТЦК и СП.
Как отметили в ведомстве, спортсмен напал на их военнослужащего, а видео с избиением выложил на своей странице в соцсети. В ТЦК говорят, что он удалил видео.
"Футболист решил, что поскольку он еще не достиг призывного возраста, то ему позволено все и даже избивать военных ТЦК, которые выполняют важные задачи по комплектации войска, чтобы наши подразделения, защищающие Украину, не испытывали дефицит личного состава", – говорится в заявлении ТЦК.
Футбольный клуб "Колос", в котором играл Колесник, опубликовал заявление, в котором от имени президента клуба попросил прощения за действия своего подопечного.
В клубе добавили, что футболиста отстранили от участия в тренировках и сегодня, 17 февраля, его уволят из команды "Колос-2".
