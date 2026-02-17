22:11  17 февраля
В Ровно сорвали концерт певца MELOVIN: названа причина
21:58  17 февраля
Россияне атаковали Запорожье, количество раненых увеличивается
21:15  17 февраля
Известный киевский ТРЦ выставят на продажу
17 февраля 2026, 22:53

Эксигрок "Динамо" и сборной Украины поддержал футболиста, ударившего работника ТЦК

17 февраля 2026, 22:53
иллюстративное фото: из открытых источников
Бывший игрок киевского «Динамо» публично встал на сторону футболиста, избившего работника ТЦК, и раскритиковал реакцию клуба «Колос»

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на обращение эксфутболиста в соцсети.

Алиев, в частности, раскритиковал работу территориальных центров комплектования.

"Даня, я тебя поддерживаю полностью, ты поступил правильно. Ты вступился, в первую очередь, за человека, у которого трое детей. А эти ТЦКшники даже не разбираясь хватают людей и толкают их в бусики. Почему им позволено бить людей, а то, что ты ударил, тебя выгоняют из команды? Даня, я тебя полностью поддерживаю. Зная твою ситуацию, когда ты был в Тростянце, Сумская область. Как ты вывозил людей оттуда? Ты полный красавец", – отметил он.

Напомним, футболист "Колоса" Даниил Колесник опубликовал видео, на котором он избивает военного ТЦК. Затем инцидент подтвердили в Киевском областном ТЦК и СП.

