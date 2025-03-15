Фото: Нацполиция

В Киевской области произошла авария с Hyundai и ЗАЗ. В результате ДТП водителя второго авто госпитализировали медики

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Авария произошла 14 марта около 6:30 на северо-восточном объезде города Киева. По данным полиции, 33-летний водитель Hyundai ехал в сторону Броваров. Во время выполнения маневра обгон он врезался в двигавшийся во встречном направлении ЗАЗ и в дальнейшем с автомобилем Toyota, который двигался в попутном направлении.

В результате аварии с телесными повреждениями госпитализировали 36-летнего водителя ЗАЗ. Правоохранители начали досудебное расследование.

Напомним, ранее в Ровенской области вынесли приговор водителю, который в пьяном состоянии вызвал смертельное ДТП. Известно, что он выехал на встречную полосу, где допустил боковое столкновение с грузовиком Mercedes-Benz. В результате аварии погиб 27-летний пассажир. Водителя приговорили к 5 годам лишения свободы.