Фото: Нацполіція

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

Аварія сталась 14 березня, близько 6:30, на північно-східному об'їзді міста Києва. За даними поліції, 33-річний водій Hyundai їхав у бік Броварів. Під час виконання маневру обгін він врізався в ЗАЗ, який рухався в зустрічному напрямку, та в подальшому з автомобілем Toyota, який рухався в попутному напрямку.

Внаслідок аварії з тілесними ушкодженнями госпіталізували 36-річного водія ЗАЗ. Правоохоронці розпочали досудове розслідування.

Нагадаємо, раніше на Рівненщині винесли вирок водію, який в п'яному стані спричинив смертельну ДТП. Відомо, що він виїхав на зустрічну смугу, де допустив бокове зіткнення з вантажівкою Mercedes-Benz. Внаслідок аварії загинув 27-річний пасажир. Водія приговорили до 5 років позбавлення волі.