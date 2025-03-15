ДТП на Київщині: іномарка врізалась в ЗАЗ, є постраждалий
На Київщині сталась аварія з Hyundai і ЗАЗ. Внаслідок ДТП водія другого авто госпіталізували медики
Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.
Аварія сталась 14 березня, близько 6:30, на північно-східному об'їзді міста Києва. За даними поліції, 33-річний водій Hyundai їхав у бік Броварів. Під час виконання маневру обгін він врізався в ЗАЗ, який рухався в зустрічному напрямку, та в подальшому з автомобілем Toyota, який рухався в попутному напрямку.
Внаслідок аварії з тілесними ушкодженнями госпіталізували 36-річного водія ЗАЗ. Правоохоронці розпочали досудове розслідування.
Нагадаємо, раніше на Рівненщині винесли вирок водію, який в п'яному стані спричинив смертельну ДТП. Відомо, що він виїхав на зустрічну смугу, де допустив бокове зіткнення з вантажівкою Mercedes-Benz. Внаслідок аварії загинув 27-річний пасажир. Водія приговорили до 5 років позбавлення волі.