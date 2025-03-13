На Прикарпатье легковушка вылетела в кювет: на месте работали спасатели
ДТП произошло в среду, 12 марта, в селе Стрельче в Коломыйском районе
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.
Легковой автомобиль съехал в кювет. На месте спасатели отключили клеммы аккумуляторной батареи, чтобы предотвратить возгорание авто.
Все обстоятельства ДТП устанавливаются специалистами.
Напомним, 8 марта на Житомирщине на трассе произошло ДТП. Погибли трое молодых людей.
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