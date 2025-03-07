В Киевской области масштабный пожар уничтожил СТО
Возгорание возникло днем 5 марта в селе Шпитьки Бучанского района. Спасатели ликвидировали пожар
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Киевской области.
Пожар возник около 12:20 на территории станции технического обслуживания на улице Центральной.
Из-за сильных порывов ветра огонь быстро распространился, охватив все здание площадью 1200 квадратных метров. Кроме того, загорелся травяной настил на площади 2 га, что создавало угрозу для расположенного рядом складского здания.
"Пожар ликвидирован в 13:58", - говорится в сообщении.
Причину возгорания устанавливают компетентные органы.
Напомним, 6 марта под Киевом бушевали масштабные пожары.
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