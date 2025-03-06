Под Киевом вспыхнули масштабные пожары: есть угроза населенным пунктам
Под Киевом уже несколько часов бушуют масштабные пожары. Пока огонь не удается потушить в Дмитровке и Софиевской Борщаговке
Об этом информируют местные телеграммы-каналы, передает RegioNews.
По информации очевидцев, горят травяные настилы.
"Огонь двигается по Львовскому десятиэтажному, направляется в сторону ТРЦ Европарк! Трактора работают, но этого недостаточно. Нужны все, кто может помочь!", – сообщается в местных пабликах.
Ранее сообщалось, что в Киевской области из-за атаки БпЛА были повреждены школа, детсад и жилые дома.
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