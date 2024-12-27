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27 декабря 2024, 11:47

Чернобыльская АЭС получила лицензию на переработку твердых радиоактивных отходов

27 декабря 2024, 11:47
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фото: chnpp.gov.ua
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Чернобыльская атомная электростанция получила лицензию на переработку твердых радиоактивных отходов

Об этом рассказали в пресс-службе Чернобыльской АЭС, передает RegioNews .

Специалисты будут перерабатывать отходы, накопленные во время эксплуатации станции, а также образовавшиеся в процессе работы объекта "Укрытие".

"Государственная инспекция ядерного регулирования Украины внесла изменения в лицензию, выданную ДСП ЧАЭС на право осуществления деятельности "переработка, хранение РАО, а именно - ввод в эксплуатацию установки извлечения твердых отходов и завода по переработке твердых отходов, Промышленного комплекса по обращению с твердыми радиоактивными отходами" , – говорится в сообщении.

Отмечается, что в промышленном комплексе объединены четыре объекта по обращению с твердыми радиоактивными отходами, замкнутые в единый технологический цикл.

Летом 2017 года на ЧАЭС приступил к работе завод по переработке жидких радиоактивных отходов (ЖАО). По словам специалистов станции, в процессе переработки жидкие отходы проходят несколько стадий и в результате путем цементирования превращаются в твердые радиоактивные отходы, которые являются более безопасной формой хранения и захоронения радиоактивных отходов.

Напомним, ранее стало известно, что часть Чернобыльской зоны (695,2 гектара территории) правительство передаст в постоянное пользование Госпогранслужбы. Там пограничники будут обустраивать фортификации.

Чернобыль ЧАЭС радиация лицензия
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