На Киевщине женщина перелезала через забор и застряла на штыре
Инцидент произошел ночью 26 декабря в городе Боярка Киевской области
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.
Спасателей вызвали около часа ночи. На металлическом заборе застряла женщина.
Бойцы ГСЧС деблокировали пострадавшую со штыря забора, после чего передали медикам "скорой" для оказания необходимой помощи.
Напомним, 15 декабря во Львовской области спасли коня, который застрял в болоте.
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