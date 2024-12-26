На Київщині жінка перелазила через паркан та застрягла на штирі
Інцидент стався вночі 26 грудня у місті Боярка Київської області
Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.
Рятувальників викликали близько першої ночі. На металевому заборі застрягла жінка.
Бійці ДСНС деблокували постраждалу зі штиря забору, після чого передали медикам "швидкої" для надання необхідної допомоги.
Нагадаємо, 15 грудня на Львівщині врятували коня, який застряг у болоті.
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