В Черновицком районе мопед врезался в автомобиль: обоих водителей забрала "скорая"

фото: Нацполиция

ДТП произошло вчера, 6 ноября, вблизи села Дымка Черновицкого района. В результате аварии водители скутера и легковушки получили травмы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Черновицкой области.

По материалам следствия, водитель скутера Viper выезжал со второстепенной дороги на трассу Т-2606 и столкнулся с автомобилем Seat Alhambra.

"В результате ДТП двое водителей получили травмы. Бригада скорой медицинской помощи госпитализировала пострадавших в больницу для оказания необходимой помощи", - говорится в сообщении.

За рулем мопеда находился 39-летний водитель, а машиной управлял 34-летний житель Дымки. В настоящее время продолжается досудебное расследование.

Напомним, на днях вблизи села Чагор Черновицкого района автомобиль взлетел в кювет и опрокинулся. Водительница, получившая травмы, была госпитализирована в больницу.