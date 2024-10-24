фото: полиция

В ночь на 24 октября российская армия снова нанесла удар по Киевской области. Повреждения получили здания нескольких предприятий

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

По состоянию на 09:25 в одном из районов области в результате падения обломков обнаружено повреждение окон в административных зданиях двух предприятий.

Кроме того, произошло повреждение корпуса трансформатора и возгорание травяного настила. Пожар локализовали спасатели.

Информации о пострадавших нет. Полицейские документируют последствия атаки.

Напомним, в ночь на 24 октября российская армия атаковала Украину ракетами и 50 ударными БПЛА Shahed и беспилотниками неустановленного типа. Силы ПВО сбили 40 вражеских дронов.

В Киеве ПВО уничтожила все вражеские БПЛА.