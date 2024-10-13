В Софиевской Борщаговке под Киевом в результате стрельбы в кафе был ранен полицейский
12 октября возле одного из кафе Киева произошла стрельба, ранение получил полицейский вне службы
Об этом сообщает Нацполиция, передает RegioNews.
На месте происшествия правоохранители предварительно выяснили, что между женщинами, отдыхающими в заведении, возник конфликт. А мужчины, которые были вместе с ними, вмешались в спор, в результате чего один из участников происшествия трижды выстрелил в оппонента, предварительно, из спецсредства травматического действия.
Ранение получил 34-летний полицейский, находившийся вне службы. Сейчас он в больнице.
Работниками полиции установлена личность злоумышленника.
Напомним, ранее также сообщалось, что вечером, 17 сентября, в Софиевской Борщаговке под Киевом вблизи одного из ресторанов произошла потасовка с участием группы лиц. На месте происшествия произошла стрельба. Правоохранители задержали шестерых участников инцидента.