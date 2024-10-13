В Софиевской Борщаговке под Киевом в результате стрельбы в кафе был ранен полицейский

скриншот с видео

Об этом сообщает Нацполиция, передает RegioNews.

На месте происшествия правоохранители предварительно выяснили, что между женщинами, отдыхающими в заведении, возник конфликт. А мужчины, которые были вместе с ними, вмешались в спор, в результате чего один из участников происшествия трижды выстрелил в оппонента, предварительно, из спецсредства травматического действия.

Ранение получил 34-летний полицейский, находившийся вне службы. Сейчас он в больнице.

Работниками полиции установлена личность злоумышленника.

Напомним, ранее также сообщалось, что вечером, 17 сентября, в Софиевской Борщаговке под Киевом вблизи одного из ресторанов произошла потасовка с участием группы лиц. На месте происшествия произошла стрельба. Правоохранители задержали шестерых участников инцидента.