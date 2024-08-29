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Правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении 39-летнего виновника смертельной аварии. Следующие 8 лет он может провести в тюрьме

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В результате аварии травмировались водитель и беременная пассажирка Chevrolet – их госпитализировали в тяжелом состоянии, а полуторагодовалая девочка получила смертельные травмы.

Тогда полицейские задержали 39-летнего виновника ДТП и объявили ему подозрение. Суд отправил мужчину под арест.

Сейчас следователи направили обвинительный акт в отношении фигуранта в суд. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.

Напомним, ДТП произошло 17 мая на Броварском проспекте в Днепровском районе столицы. Водитель BMW выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль Changan. От удара водитель Changan потерял управление и столкнулся с Chevrolet Aveo, который двигался во встречном направлении.