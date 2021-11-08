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08 ноября 2021, 13:38 6

В Одессе женщина бросилась под поезд и осталась без ног

08 ноября 2021, 13:38 6
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Фото из открытых источников
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В Одессе на станции Слободской поезд наехал на женщину, в результате чего она потеряла обе ноги

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ТСН.

Как стало известно, ЧП произошло на станции Слободской на спуске Мациевском. Предварительно, там женщина, на вид которой около 55 лет, бросилась под поезд. Вследствие чего ей отрезало две ноги.

На месте происшествия пострадавшей оказали помощь медики. Женщину госпитализировали в больницу.

Напомним, недавно под Киевом погиб подросток от удара током, когда перелезал через вагон.

Одесса поезд происшествия

 
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