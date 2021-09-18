В Белой Церкви вандал повредил памятник Героям борьбы за Независимость

Фото: Нацполиция

Как сообщает RegioNews со ссылкой на полицию, он это сделал якобы из-за давних оскорблений.

Мужчина разрисовал зеркальный шар - памятник Героям борьбы за Независимость Украины, после чего с места происшествия скрылся на автомобиле BMW. Через несколько минут полицейские задержали его по месту жительства.

"Личность злодея установили, им оказался 30-летний местный житель. Свой поступок он объяснил тем, что когда-то в прошлом ему разрисовали гаражное помещение и таким образом он решил выплеснуть свои старые обиды. Почему выбрал именно этот памятник, он объяснить не смог", - рассказали в полиции.

Парня задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ровно вандалы раскопали захоронение жертв Холокоста.