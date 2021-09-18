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18 сентября 2021, 17:22 546

В Белой Церкви вандал повредил памятник Героям борьбы за Независимость

18 сентября 2021, 17:22 546
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Фото: Нацполиция
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В Белой Церкви 30-летний мужчина разрисовал памятник Героям борьбы за Независимость Украины

Как сообщает RegioNews со ссылкой на полицию, он это сделал якобы из-за давних оскорблений.

Мужчина разрисовал зеркальный шар - памятник Героям борьбы за Независимость Украины, после чего с места происшествия скрылся на автомобиле BMW. Через несколько минут полицейские задержали его по месту жительства.

"Личность злодея установили, им оказался 30-летний местный житель. Свой поступок он объяснил тем, что когда-то в прошлом ему разрисовали гаражное помещение и таким образом он решил выплеснуть свои старые обиды. Почему выбрал именно этот памятник, он объяснить не смог", - рассказали в полиции.

Парня задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ровно вандалы раскопали захоронение жертв Холокоста.

Украина вандализм нарушение вандалы Белая Церковь

 
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