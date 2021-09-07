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07 сентября 2021, 11:32 285

Две девочки умерли в Винницкой области от отравления неизвестным веществом

07 сентября 2021, 11:32 285
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Фото: из открытых источников
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В Винницкой области двух сестер госпитализировали в реанимационное отделение Гайсинской центральной больницы с симптомами острого отравления неизвестным веществом. Во время оказания медицинской помощи они умерли

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Винницкой области.

Еще один ребенок из этой семьи - 12-летний мальчик находится в больнице", - добавили правоохранители.

По факту отравления двух детей полицией открыто уголовное производство. Одна из версий отравления - употребление грибов или лесных ягод.

Также полиция будет проверять профессиональность действий врачей.

Ранее сообщалось, что прикарпатские полицейские начали уголовное производство из-за отравления людей в селе Загвоздье Ивано-Франковского района.

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