Две девочки умерли в Винницкой области от отравления неизвестным веществом
В Винницкой области двух сестер госпитализировали в реанимационное отделение Гайсинской центральной больницы с симптомами острого отравления неизвестным веществом. Во время оказания медицинской помощи они умерли
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Винницкой области.
Еще один ребенок из этой семьи - 12-летний мальчик находится в больнице", - добавили правоохранители.
По факту отравления двух детей полицией открыто уголовное производство. Одна из версий отравления - употребление грибов или лесных ягод.
Также полиция будет проверять профессиональность действий врачей.
Ранее сообщалось, что прикарпатские полицейские начали уголовное производство из-за отравления людей в селе Загвоздье Ивано-Франковского района.
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