Две девочки умерли в Винницкой области от отравления неизвестным веществом

Фото: из открытых источников

В Винницкой области двух сестер госпитализировали в реанимационное отделение Гайсинской центральной больницы с симптомами острого отравления неизвестным веществом. Во время оказания медицинской помощи они умерли

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Винницкой области.

Еще один ребенок из этой семьи - 12-летний мальчик находится в больнице", - добавили правоохранители.

По факту отравления двух детей полицией открыто уголовное производство. Одна из версий отравления - употребление грибов или лесных ягод.

Также полиция будет проверять профессиональность действий врачей.

Ранее сообщалось, что прикарпатские полицейские начали уголовное производство из-за отравления людей в селе Загвоздье Ивано-Франковского района.