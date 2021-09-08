В Умани в арендованном хасидами помещении произошел пожар и утечка газа

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В Умани в одной из квартир многоэтажного дома в месте паломничества произошло короткое замыкание и возгорание кондиционера. В результате произошло повреждение газопровода

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Была проведена эвакуация жителей на безопасное расстояние и обеспечена охрана места происшествия. Чтобы предупредить взрыв, полицейский перекрыл подачу газа, а спасатели оперативно ликвидировали возгорание", - говорится в сообщении.

После проведения всех необходимых мероприятий паломники-хасиды вернулись в свои дома.

Сейчас устанавливаются причины возгорания.

Напомним, ранее сообщалось, что в Умани полиция открыла три дела во время празднования Рош га-Шана.

У хасидов в Умани уже фиксируют первые случаи COVID-19. В то же время количество инфицированных пока неизвестно.