В магазине Днепра посетитель начал стрелять в другого за отказ надеть маску

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В одном из супермаркетов Днепра покупатель начал стрелять в другого за отказ надеть маску

Как пишет RegioNews со ссылкой на "Информатор", спор между покупателями началась 7 сентября, примерно в 20:30, в супермаркете на Тверской улице.

Один из них требовал, чтобы другой надел маску. Однако второй покупатель решительно отказывался. Мужчины продолжили свой разговор на улице.

Уже там первый покупатель достал револьвер и выстрелил во второго. В результате пострадавший получил травму. Мужчина попал из револьвера ему в лицо, под правый глаз.

Стрелявшего покупателя задержала полиция. При нем, кроме револьвера, нашли электрошокер и газовый баллончик.

Напомним, 29 августа в Днепре возле развлекательного заведения произошла стрельба. Пострадали два человека.