Под Киевом столкнулись фура и микроавтобусы: образовалась огромная пробка
Утром 7 сентября в Киевской области, на 30 км автодороги Н-08 Борисполь - Мариуполь, произошла масштабная дорожно-транспортное происшествие с участием фуры, легковушки и двух микроавтобусов
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Киевской области.
В связи с ДТП, в направлении города Переяслав Хмельницкий, затруднено движение в обоих направлениях", - рассказали правоохранители.
По словам патрульных, есть пострадавшие.
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Напомним, ранее в Киеве на Крещатике возле горсовета произошла масштабная авария, столкнулись несколько автомобилей.
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