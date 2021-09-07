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07 сентября 2021, 10:01 1602

Под Киевом столкнулись фура и микроавтобусы: образовалась огромная пробка

07 сентября 2021, 10:01 1602
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Фото: Facebook
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Утром 7 сентября в Киевской области, на 30 км автодороги Н-08 Борисполь - Мариуполь, произошла масштабная дорожно-транспортное происшествие с участием фуры, легковушки и двух микроавтобусов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Киевской области.

В связи с ДТП, в направлении города Переяслав Хмельницкий, затруднено движение в обоих направлениях", - рассказали правоохранители.

По словам патрульных, есть пострадавшие.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее в Киеве на Крещатике возле горсовета произошла масштабная авария, столкнулись несколько автомобилей.

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