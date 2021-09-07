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07 вересня 2021, 10:01 1589

Під Києвом зіткнулися фура і мікроавтобуси: утворився величезний затор

07 вересня 2021, 10:01 1589
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Фото: Facebook
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Зранку 7 вересня у Київській області, на 30 км автодороги Н-08 Бориспіль - Маріуполь, сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода за участю фури, легковика та двох мікроавтобусів

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Патрульної поліції Київської області.

У зв’язку із ДТП, у напрямку міста Переяслав Хмельницький, ускладнено рух в обох напрямках", - розповіли правоохоронці.

За словами патрульних, є потерпілі.

Наразі слідчі встановлюють всі обставини події.

Нагадаємо, раніше у Києві на Хрещатику біля міськради сталася масштабна аварія, зіткнулись декілька автівок.

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