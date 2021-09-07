Під Києвом зіткнулися фура і мікроавтобуси: утворився величезний затор
Зранку 7 вересня у Київській області, на 30 км автодороги Н-08 Бориспіль - Маріуполь, сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода за участю фури, легковика та двох мікроавтобусів
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Патрульної поліції Київської області.
У зв’язку із ДТП, у напрямку міста Переяслав Хмельницький, ускладнено рух в обох напрямках", - розповіли правоохоронці.
За словами патрульних, є потерпілі.
Наразі слідчі встановлюють всі обставини події.
Нагадаємо, раніше у Києві на Хрещатику біля міськради сталася масштабна аварія, зіткнулись декілька автівок.
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
"Аніматори" від СБУ для "За майбутнє". Чим закінчиться для мера Мамая справа про хабар його "правої руки"
Вихід із політичної кризи в Запоріжжі: чому мер Буряк "дав задню"