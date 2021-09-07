Під Києвом зіткнулися фура і мікроавтобуси: утворився величезний затор

В окрузі №197, центром якого віднедавна є місто Золотоноша на Черкащині, виборці 31 жовтня обиратимуть депутата замість переможця кампанії-2019 Олександра Скічка, якого у січні цього року Володимир Зе...

03 вересня 2021

Від США до зустрічей в палатках. Хто боротиметься на Херсонщині по 184-му округу за вакантне парламентське місце

На півночі Херсонської області офіційно розпочався виборчий процес на проміжних виборах до Верховної Ради в окрузі №184 - 31 жовтня Нова Каховка, Берислав, Горностаївка та інші населені пункти цього р...