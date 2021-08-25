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25 августа 2021, 12:46 147

В Киеве задержали мужчину, который сбросил сожительницу с балкона седьмого этажа

25 августа 2021, 12:46 147
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Фото: Facebook
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Правоохранители начали уголовное производство по факту умышленного убийства - подозревают мужчину, который пытался скрыться после того, как сбросил женщину с балкона 7-го этажа на столичной Троещине

Как передает RegioNews, об этом сообщили в полиции Киева.

Злоумышленник после содеянного вышел на улицу и пытался скрыться, однако его задержали местные жители, которые стали свидетелями инцидента. Начато уголовное производство по факту умышленного убийства", - сообщили полицейские.

От полученных травм 37-летняя женщина погибла на месте. Происшествие случилось в многоэтажке по улице Оноре де Бальзака.

Так, по данным правоохранителей, между мужчиной и потерпевшей возник конфликт, во время которого фигурант вытолкал женщину за пределы балкона, прилагая все усилия, чтобы она не удержалась и упала.

Это событие увидела прохожая, которая пыталась помешать действиям мужчины и просила его остановиться, однако он не слушал ее и продолжал свои действия", - добавили в полиции.

Отмечается, что правоохранители задержали 55-летнего уроженца Донетчины, которого ранее уже привлекали к уголовной ответственности. За содеянное мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что на Киевщине неизвестный мужчина залез в дом и напал с ножом на детей.

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