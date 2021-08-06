В аэропорту "Киев" откроют пункт вакцинации от COVID-19: какой вакциной будут прививать

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Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Телеграмм канал Министерсва здравоохранения

Украинцы, которые вылетают или прибывают через международный аэропорт "Киев" (Жуляны) и не привиты ни одной дозой вакцины против COVID-19, могут вакцинироваться в терминале А

В пункте будут прививать китайской вакциной CoronaVac производства Sinovac Biotech.

График работы пункта на ближайшее время: с 6 по 8 августа - 17:00-22:00.

Вакцинация будет осуществляться в порядке живой очереди.

Декларация с семейным врачом для прививки не обязательна. Нужно иметь с собой паспорт и индивидуальный налоговый номер.

Проходить обследование, мерить давление, сдавать анализы, в частности ПЦР-тест или тест на антитела к SARS-CoV-2 не нужно.

Напомним, что за прошедшие сутки в Украине сделали рекордные почти 170 тысяч прививок против COVID