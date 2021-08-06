Бывшего сотрудника таможни разоблачили на продаже баз налоговой службы

Фото: Нацполиция

Правоохранители разоблачили бывшего сотрудника таможенной службы Киевщины, который продавал информацию из баз данных налоговой и таможенной служб

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Установлено, что подозреваемый, используя связи, которые он имел на таможне, продавал базы таможенной и налоговой служб через сайт электронных объявлений. Такие услуги стоили от 300 гривен до пяти тысяч гривен.

Оперативники установили место жительства фигуранта, а также место расположения его "офиса". Во время проведения санкционированных обысков полицейские изъяли компьютерную технику с базами данных", - говорится в сообщении.

Сейчас устанавливается круг лиц, которые незаконно приобрели информацию с ограниченным доступом, а также сообщников, которые предоставили указанные базы.

Сейчас решается вопрос об объявлении фигуранту подозрения.

Напомним, недавно на Волыни полицейские задержали мужчину, который продавал фейковые справки о COVID-19.