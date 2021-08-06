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06 серпня 2021, 14:49 123

Колишнього співробітника митниці викрили на продажі баз податкової служби

06 серпня 2021, 14:49 123
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Фото: Нацполіція
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Правоохоронці викрили колишнього співробітника митної служби Київщини, який продавав інформацію з баз даних податкової та митної служб

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі Нацполіції.

Встановлено, що підозрюваний використовуючи зв’язки, які він мав на митниці, продавав бази митної та податкової служб через вебсторінку електронних оголошень. Такі послуги коштували від 300 гривень до п’яти тисяч гривень.

Оперативники встановили місце проживання фігуранта, а також місце розташування його "офісу". Під час проведення санкціонованих обшуків поліцейські вилучили комп’ютерну техніку з базами даних", - йдеться у повідомленні.

Наразі встановлюється коло осіб, які незаконно придбали інформацію з обмеженим доступом, а також спільників, які надали зазначені бази.

Наразі вирішується питання про оголошення фігуранту підозри.

Нагадаємо, нещодавно на Волині поліцейські затримали чоловіка, який продавав фейкові довідки про COVID-19.

митниця правоохоронці область податкова служба база даних

 
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