В Донецкой области в результате пожаров погибли двое мужчин

Причины возникновения пожаров устанавливается

Причины возникновения пожаров устанавливается

Фото: из открытых источников

За прошедшие сутки, 12 мая, на пожарах в Донецкой области погибли два человека.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Так, 12 мая в 22:30 диспетчер Службы спасения "101" получил сообщение о пожаре, который вспыхнул в одном из жилых домов в пгт Новотроицкое. Во время проведения разведки и тушения пожара пожарные обнаружили тело погибшего мужчины.

Кроме того, в селе Трудовое загорелся тоже жилой частный дом. В огне погиб мужчина 1931 года рождения. Бойцы ГСЧС локализовали пожар в 07:32 и ликвидировали в 07: 55.

Спасатели предупреждают, что 13 мая в большинстве районов южных, западных, Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Винницкой, Житомирской и Черниговской областей чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Ранее сообщалось, что в Винницкой области 11 мая произошло шесть пожаров в экосистемах. Огнем уничтожено около 4 га сухого настила.