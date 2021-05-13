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13 мая 2021, 10:46 52

В Донецкой области в результате пожаров погибли двое мужчин

13 мая 2021, 10:46 52
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Причины возникновения пожаров устанавливается
Причины возникновения пожаров устанавливается
Фото: из открытых источников
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За прошедшие сутки, 12 мая, на пожарах в Донецкой области погибли два человека.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Так, 12 мая в 22:30 диспетчер Службы спасения "101" получил сообщение о пожаре, который вспыхнул в одном из жилых домов в пгт Новотроицкое. Во время проведения разведки и тушения пожара пожарные обнаружили тело погибшего мужчины.

Кроме того, в селе Трудовое загорелся тоже жилой частный дом. В огне погиб мужчина 1931 года рождения. Бойцы ГСЧС локализовали пожар в 07:32 и ликвидировали в 07: 55.

Спасатели предупреждают, что 13 мая в большинстве районов южных, западных, Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Винницкой, Житомирской и Черниговской областей чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Ранее сообщалось, что в Винницкой области 11 мая произошло шесть пожаров в экосистемах. Огнем уничтожено около 4 га сухого настила.

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