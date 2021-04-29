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29 апреля 2021, 10:20 647

В Украине стало больше "желтых" зон: в какой области ослабили карантин

29 апреля 2021, 10:20 647
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В "желтую" зону входят уже семь регионов
В "желтую" зону входят уже семь регионов
Фото из открытых источников
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В Украине расширили "желтую" зону эпидемиологической опасности, переведя туда Винницкую область.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, пишет RegioNews.

Таким образом в "желтую" зону входят уже семь регионов - Винницкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Херсонская и Черновицкая области. "Красными" пока остаются Киев, Житомирская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области. Остальные регионы - "оранжевые".

В Україні ще одну область перевели в &quot;жовту&quot; зону

Напомним, 16 апреля в Винницкой области продлили карантин, но отменили некоторые ограничения.

коронавирус Украина карантин Винницкая область зона

 
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