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29 января 2021, 08:41 623

В Николаеве пьяный водитель сбил патрульную и пытался скрыться с места ДТП

29 января 2021, 08:41 623
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Травмированную патрульную доставили в больницу
Травмированную патрульную доставили в больницу
Фото: Facebook
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Водитель с признаками сильного алкогольного опьянения сбил в Николаеве патрульную полицейскую и пытался скрыться с места ДТП.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции области.

В Заводском районе Николаева водитель автомобиля Nissan Micra совершил наезд на сотрудника патрульной полиции, которая находилась при исполнении служебных обязанностей, а именно общалась с другим водителем, который нарушил правила дорожного движения”, - говорится в сообщении.

После наезда водитель пытался скрыться с места происшествия, но был задержан коллегами потерпевшей. 40-летний водитель имел явные признаки опьянения, а также в ходе общения с полицейскими начал оказывать им сопротивление. 21-летняя сержант патрульной полиции с телесными повреждениями доставлена в медицинское учреждение.

Патрульную госпитализировали в больницу с предварительным диагнозом ЗЧМТ и перелом челюсти. Сейчас врачи оказывают ему квалифицированную помощь", - говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве задержали полицейских, которые требовали 250 тысяч несуществующего долга.

патруль полиция ДТП госпитализация больницы
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