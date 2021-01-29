В Николаеве пьяный водитель сбил патрульную и пытался скрыться с места ДТП

Травмированную патрульную доставили в больницу

Травмированную патрульную доставили в больницу

Фото: Facebook

Водитель с признаками сильного алкогольного опьянения сбил в Николаеве патрульную полицейскую и пытался скрыться с места ДТП.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции области.

В Заводском районе Николаева водитель автомобиля Nissan Micra совершил наезд на сотрудника патрульной полиции, которая находилась при исполнении служебных обязанностей, а именно общалась с другим водителем, который нарушил правила дорожного движения”, - говорится в сообщении.

После наезда водитель пытался скрыться с места происшествия, но был задержан коллегами потерпевшей. 40-летний водитель имел явные признаки опьянения, а также в ходе общения с полицейскими начал оказывать им сопротивление. 21-летняя сержант патрульной полиции с телесными повреждениями доставлена в медицинское учреждение.

Патрульную госпитализировали в больницу с предварительным диагнозом ЗЧМТ и перелом челюсти. Сейчас врачи оказывают ему квалифицированную помощь", - говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве задержали полицейских, которые требовали 250 тысяч несуществующего долга.