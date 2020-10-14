Роман Гах поздравил жителей Борщаговской ОТГ с Днем защитника Украины (ВИДЕО)
Кандидат на должность главы Борщаговской ОТГ от "Слуги народа" Роман Гах поздравил жителей громады с Днем защитника Украины.
Об этом говорится в сообщении на странице Романа Гаха в Facebook, передает RegioNews.
Что для нас означает Украина? Для кого-то – это "моя хата с краю". Для других - это свобода. За которую готовы бороться на площадях. Воевать с оружием в руках. Для меня Украина - это люди. Которые ежедневно творят ее историю Независимости. Защищают границы, живут в блиндажах на фронте", - написал он.
По словам Гаха, каждый защитник является создателем государства.
"На Майдане и Донбассе я сам увидел истинное лицо государства, которое выбороло свою свободу в боях. Для меня Украина - это общество. Которое готово создавать и защищать. Каждый защитник - это создатель государства. Герой, который должен иметь достойные условия для жизни в нем", - говорится в сообщении.
Роман Гах также поблагодарил всем защитникам Украины за службу.
Я благодарен каждому из тех, кто служит, кто на фронте, а также тем, кто положил жизнь за независимость. Благодаря вам мы и наши новые поколения будут жить в государстве Украина. Нашей стране, в которой мы все должны быть защитниками! С праздником, дорогие защитники", - написал кандидат в головы Борщаговской ОТГ.
Напомним, 10 октября кандидат на пост главы Борщаговской ОТГ от "Слуги народа" Роман Гах вместе со своей командой кандидатов в Совет Борщаговской ОТГ представил предвыборную программу "Твоя новая Борщаговка".
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