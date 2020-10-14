Роман Гах привітав жителів Борщагівської ОТГ з Днем захисника України: "Кожен захисник - це творець держави" (ВІДЕО)

За словами Гаха, Україна - це суспільство, яке готове створювати та захищати

За словами Гаха, Україна - це суспільство, яке готове створювати та захищати

Про це йдеться у дописі на сторінці Романа Гаха у Facebook , передає RegioNews.

Що для нас означає Україна? Для когось - це "моя хата з краю". Для інших - це свобода. За яку готові боротися на площах. Воювати зі зброєю в руках. Для мене Україна - це люди. Які щодня творять її історію Незалежності. Захищають кордони, живуть у бліндажах на фронті", - написав він.

За словами Гаха, кожен захисник є творцем держави. "На Майдані і Донбасі я сам побачив справжнє обличчя держави, яка виборола свою свободу у боях. Для мене Україна - це суспільство. Яке готове створювати та захищати. Кожен захисник - це творець держави. Герой, який повинен мати гідні умови для життя в ній", - йдеться у дописі.

Роман Гах також подякував усім захисникам України за службу.

Я вдячний кожному з тих хто служить, хто на фронті, а також тим, хто поклав життя за Незалежність. Завдяки вам ми та наші нові покоління житимуть в державі Україна. Нашій державі, в якій ми всі повинні бути захисниками! Зі святом, любі захисники", - написав кандидат у голови Борщагівської ОТГ.

Нагадаємо, 10 жовтня кандидат на посаду голови Борщагівської ОТГ від "Слуги Народу" Роман Гах разом зі своєю командою кандидатів у Раду Борщагівської ОТГ презентував виборчу програму "Твоя нова Борщагівка" .