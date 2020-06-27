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27 июня 2020, 14:49 2

На Киевщине мужчина устроил стрельбу по прохожим

27 июня 2020, 14:49 2
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Есть раненый
Есть раненый
Фото: Нацполиция
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В городе Вишневое Киевской области в результате стрельбы из травматического оружия по прохожим был ранен мужчина - он получил ранение ноги и грудной клетки.

Как передает RegioNews, об этом сообщает полиция Киевской области.

В Вишневом один из компании мужчин беспричинно, вызывающе, игнорируя окружающих людей, произвел несколько выстрелов из травматического оружия в сторону другой компании людей. После чего скрылся с оружием с места происшествия", - говорят в полиции.

В результате пострадавшего доставили в больницу с огнестрельным ранением ноги и грудной клетки.

Отмечается, что работники местного отделения полиции быстро установили личность стрелка, устроили засаду и задержали его по месту жительства.

В доме подозреваемого обнаружили и изъяли коллекцию разнообразного оружия. Также изъято устройство для отстрела резиновыми пулями, из которого вероятно он стрелял в прохожего. Все оружие направлено на проведение соответствующих экспертиз.

Ранее сообщалось, что в Киевской области нетрезвый мужчина устроил резню. В результате двое мужчин и женщина скончались на месте, еще одну женщину - госпитализировали.

стрельба полиция Киевская область Нацполиция Вишневое
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