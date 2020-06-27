На Київщині чоловік влаштував стрілянину по перехожих

Є поранений

Є поранений

Фото: Нацполіція

У місті Вишневе Київської області в результаті стрілянини з травматичної зброї по перехожих був поранений чоловік - він отримав поранення ноги і грудної клітини.

Як передає RegioNews, про це повідомляє поліція Київської області.

У Вишневому один з компанії чоловіків безпричинно, зухвало, ігноруючи оточуючих людей, зробив кілька пострілів із травматичної зброї в бік іншої компанії людей. Після чого втік зі зброєю з місця події", - кажуть у поліції.

В результаті потерпілого доставили в лікарню з вогнепальним пораненням ноги і грудної клітини.

Зазначається, що працівники місцевого відділення поліції швидко встановили особу стрільця, влаштували засідку і затримали його за місцем проживання.

В будинку підозрюваного виявили та вилучили колекцію різноманітної зброї. Також вилучено пристрій для відстрілу гумовими кулями, з якого імовірно він стріляв у перехожого. Всю зброю направлено на проведення відповідних експертиз.

Раніше повідомлялось, що на Київщині нетверезий чоловік влаштував різанину. У результаті двоє чоловіків і жінка померли на місці, ще одну жінку - госпіталізували.