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27 червня 2020, 14:49 2

На Київщині чоловік влаштував стрілянину по перехожих

27 червня 2020, 14:49 2
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Є поранений
Є поранений
Фото: Нацполіція
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У місті Вишневе Київської області в результаті стрілянини з травматичної зброї по перехожих був поранений чоловік - він отримав поранення ноги і грудної клітини.

Як передає RegioNews, про це повідомляє поліція Київської області.

У Вишневому один з компанії чоловіків безпричинно, зухвало, ігноруючи оточуючих людей, зробив кілька пострілів із травматичної зброї в бік іншої компанії людей. Після чого втік зі зброєю з місця події", - кажуть у поліції.

В результаті потерпілого доставили в лікарню з вогнепальним пораненням ноги і грудної клітини.

Зазначається, що працівники місцевого відділення поліції швидко встановили особу стрільця, влаштували засідку і затримали його за місцем проживання.

В будинку підозрюваного виявили та вилучили колекцію різноманітної зброї. Також вилучено пристрій для відстрілу гумовими кулями, з якого імовірно він стріляв у перехожого. Всю зброю направлено на проведення відповідних експертиз.

Раніше повідомлялось, що на Київщині нетверезий чоловік влаштував різанину. У результаті двоє чоловіків і жінка померли на місці, ще одну жінку - госпіталізували.

стрілянина поліція Київська область Нацполіція Вишневе
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