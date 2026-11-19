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В ходе двусторонней встречи президента США Дональда Трампа и главы Кремля Владимира Путина 19 ноября в Китае главной темой стала война России против Украины

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на росагентство "Интерфакс", заявил помощник российского правителя Юрий Ушаков .

По словам Ушакова, переговоры продолжались около 35-40 минут. Он назвал их подготовкой к предстоящему трехстороннему саммиту при участии лидера Китая Си Цзиньпина.

"Встреча прошла хорошо, обсудили вопросы подготовки к трехстороннему саммиту. Также обсудили некоторые вопросы, касающиеся наших двусторонних отношений. Ну и, конечно, затронули непосредственно вопросы урегулирования украинского конфликта", – сказал Ушаков.

На уточнение журналистов, была ли тема Украины главной во время переговоров, представитель Кремля ответил утвердительно: "Можно сказать, что да".

В то же время Ушаков подчеркнул, что встреча носила подготовительный характер и была посвящена предстоящим переговорам в трехстороннем формате. По его словам, ни одна из сторон не делала особо важных заявлений, поскольку основная мера еще впереди.

Также помощник Путина рассказал, что после разговора с американским президентом у российского правителя было "прекрасное настроение".

Как известно, 19 ноября на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества состоится трехсторонняя встреча лидеров США, России и Китая. Песков отметил, что на встречу Трампа, Си и Путина отвели один час.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Соединенные Штаты Америки и Китай имеют достаточное влияние , чтобы заставить главу Кремля прекратить войну против Украины.

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