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В Кировоградской области прокуратура добилась возвращения в собственность Благовещенской общины почти двух гектаров земли ландшафтного заказника "Гренивский". Участок незаконно передали в частную собственность для ведения личного крестьянского хозяйства, несмотря на его природоохранный статус

Об этом сообщила прокуратура Кировоградской области, передает RegioNews .

Как установили прокуроры Головановской окружной прокуратуры, земельный участок площадью 1,9278 га передали гражданину в частную собственность. В то же время она расположена в пределах ландшафтного заказника "Гренивский" на территории Благовещенской общины.

Прокуроры отметили, что эта территория имеет особый природоохранный статус, не позволяющий передавать ее в частную собственность для сельскохозяйственного использования.

В ходе судебного разбирательства прокуратура также доказала, что отсутствие установленных непосредственно на местности границ заказника не отменяет его заповедный статус и не дает оснований распоряжаться такими землями как обычными сельскохозяйственными участками.

Суд полностью удовлетворил иск прокуратуры. В частности, признал недействительными решения органов местного самоуправления об отводе и передаче земли, отменил государственную регистрацию права частной собственности и обязал гражданина вернуть участок Благовещенской территориальной общине.

Напомним, ранее в Киеве разоблачили частного нотариуса и его подельников, которые мошенническим способом сняли более 1 млн гривен со счетов умерших лиц.