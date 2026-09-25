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25 вересня 2026, 07:03

Атака РФ на Київ: уламки дрона впали на 25-поверховий будинок, постраждала людина

25 вересня 2026, 07:03
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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У Києві внаслідок атаки російських безпілотників зафіксовано пошкодження у Солом'янському та Подільському районах

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко, передає RegioNews.

За його словами, у Солом’янському районі безпілотник упав на нежитлову будівлю. Згодом у Київській міській військовій адміністрації уточнили, що уламки також впали на 25-поверховий житловий будинок.

Окрім того, у Подільському районі внаслідок атаки пошкоджено нежитлову будівлю.

За даними КМВА, одна людина постраждала. Їй надають необхідну медичну допомогу.

Як відомо, о 4.27 у Києві оголосили повітряну тривогу через ракетну загрозу. До цього в столиці вже оголошували дронову небезпеку. О 5:14 у Києві пролунав відбій тривоги.

Нагадаємо, в ніч на 24 вересня російські війська здійснили чергову атаку на столицю. Внаслідок ударів зафіксовані руйнування та пожежі у трьох районах міста. Було відомо про двох загиблих людей.

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