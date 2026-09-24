Ворожа атака на столицю: в Оболонському район є постраждалий, знищено гаражі та автівки
В Оболонському районі Києва внаслідок російського обстрілу постраждала одна людина
Про це повідомили у ДСНС, передає RegioNews.
На місці удару зруйновані щонайменше 16 гаражних боксів, також загорілися автомобілі.
Рятувальники прибули на місце та ліквідували пожежі. Інформація про наслідки російської атаки уточнюється.
Нагадаємо, що у ніч на 24 вересня російські війська здійснили чергову атаку на столицю. Внаслідок ударів зафіксовані руйнування та пожежі у трьох районах міста.
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