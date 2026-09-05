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05 вересня 2026, 14:38

Розібрав на дві посилки: киянин намагався продати раритетний пістолет-кулемет

05 вересня 2026, 14:38
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Фото: Національна поліція
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У Києві до суду скерували обвинувальний акт щодо 29-річного місцевого мешканця, якого обвинувачують у незаконному придбанні, зберіганні та збуті вогнепальної зброї

Про це повідомила столична поліція, передає RegioNews.

За значається, що чоловік замість того, щоб задекларувати знайдену зброю та вивести її з незаконного обігу, вирішив продати її через інтернет.

Правоохоронці встановили, що киянин виставив на продаж пістолет-кулемет часів Другої світової війни за 50 тисяч гривень.

Щоб приховати незаконну оборудку, чоловік розібрав зброю на деталі та відправив її покупцеві двома окремими поштовими посилками. Однак придбати зброю мав не справжній покупець, а правоохоронці.

Поліцейські задокументували факт незаконного продажу та не допустили потрапляння зброї до кримінального середовища. Під час обшуку за місцем проживання чоловіка також вилучили набої різного калібру.

Чоловікові повідомили про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу. Йдеться про незаконне придбання, зберігання та збут вогнепальної зброї, а також незаконне придбання та зберігання бойових припасів.

Досудове розслідування завершено, обвинувальний акт направили до суду. Обвинуваченому загрожує до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше на Кіровоградщині викрили киянина, який налагодив продаж автоматичної вогнепальної зброї, гранатометів, вибухові пристроїв та боєприпасів. Весь арсенал зброї підозрюваний зберігав на території власного домоволодіння.

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Київ зброя поліція продаж пістолет пістолет-кулемет
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