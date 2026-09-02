Фото: поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Вибухотехніки встановили, що боєприпас містив близько 180 кілограмів вибухової речовини та уражаючі елементи.

Через високу загрозу правоохоронці евакуювали мешканців прилеглих будинків на час проведення робіт.

Фахівці перевели бойову частину у безпечний стан та вилучили її за допомогою спецтехніки ДСНС. Надалі піротехніки транспортували її на спеціалізований полігон для знищення.

Нагадаємо, раніше на Кіровоградщині знищили дві бойові частини російської ракети масою близько 400 кілограмів кожна.