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30 августа 2026, 17:12

В Киеве и области на маршруты выезжают специальные "фантомные патрули"

30 августа 2026, 17:12
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Фото: патрульная полиция Киева
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В Киеве и Киевской области с 31 августа будут работать три «фантомных патруля», оснащенные современными системами автоматической фиксации нарушений скоростного режима

Об этом сообщил начальник Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, передает RegioNews .

"Фантомные патрули" – это специальные автомобили, которые внешне почти не отличаются от обычных машин. Они оборудованы системами контроля скорости, которые могут измерять скорость транспортных средств как при движении патруля, так и когда автомобиль находится в определенном месте.

После фиксации нарушения система считывает и распознает номера автомобиля, после чего проверяет полученные данные в соответствующих базах. Информация поступает в систему автоматической фиксации, которая прорабатывает ее и формирует постановление об административном правонарушении.

Почти все нарушения скоростного режима будут фиксироваться автоматически без остановки автомобиля-нарушителя. При этом "фантомы" могут фиксировать превышение скорости как в попутном, так и во встречном направлениях.

Автомобили также оборудованы двумя видеокамерами, которые могут фиксировать нарушение ПДД впереди и позади служебного авто. Если инспекторы зафиксируют грубое нарушение, например, создание аварийной ситуации, они могут остановить водителя и рассмотреть дело об административном правонарушении.

По словам Белошицкого, в дальнейшем систему планируют масштабировать - будут увеличивать как количество "фантомных патрулей", так и географию их работы.

"Главная цель "фантомов" - уменьшение количества пострадавших и погибших на дорогах Украины", - подчеркнул начальник Департамента патрульной полиции.

Напомним, что в Киеве из-за дорожно-транспортного происшествия затруднено движение транспорта на проспекте Берестейском.

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