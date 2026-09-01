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01 вересня 2026, 08:19

У Києві кількість загиблих внаслідок нічної атаки зросла до 8 (Оновлено)

01 вересня 2026, 08:19
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Фото: ДСНС
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Число загиблих внаслідок масованого удару по столиці в ніч на 1 вересня збільшилось до 8 людей. Під ворожий удар потрапила цивільна інфраструктура та житлова забудова міста

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

У Дарницькому районі виникли пожежі на двох локаціях, рятувальники загасили їх. Загинули 7 осіб, одна людина у важкому стані перебуває в лікарні. За іншою адресою вибуховою хвилею поранені двоє людей, зокрема одна дитина.

У Голосіївському районі ворожий удар припав на нежитлову будівлю – виникла пожежа на площі 40 кв. м, одна людина загинула.

У Солом'янському районі через влучання ворожого БпЛА у житловий будинок сталося часткове руйнування. Вогнеборці врятували чоловіка та деблокували з-під завалів жінку, обох постраждалих госпіталізували.

Загалом у столиці станом на зараз відомо про 8 загиблих та 5 постраждалих (з яких троє – діти). На місцях влучань продовжують працювати всі відповідні служби.

Оновлено. Як повідомив очільник "Укрзалізниці" Олександр Перцовський, росіяни вдарили балістикою по залізничному депо та інших залізничних обʼєктах у Дарницькому районі міста. Шестеро із сімох загиблих – співробітники залізниці. Ще один працівник дістав поранення. Десятки працівників встигли врятуватися, сховавшись в укриттях.

На місці удару зафіксовано значні руйнування. Зокрема, повністю зруйновано один із цехів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про трьох загиблих та пʼятьох постраждалих внаслідок нічного обстрілу Києва.

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