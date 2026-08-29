Фото: ГСЧС

В ночь и утром 29 августа российские войска атаковали Киев. Под ударом оказались Святошинский и Голосеевский районы

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС и мэр города Виталий Кличко, передает RegioNews.

В Святошинском районе ночью из-за вражеских обстрелов вспыхнул пожар в квартире на девятом этаже девятиэтажки. Также разрушены перекрытия между квартирой и кровлей. Огнеборцы ликвидировали пожар и предотвратили его распространение.

Утром в этом же районе в результате атаки повреждений получили жилые дома и админздание в частном секторе. Два человека обратились к медикам "скорой".

Кроме того, спасатели деблокировали женщину, которую зажало в доме из-за деформации входной двери, а также обследовали территорию.

Позже в Голосеевском районе в результате падения обломков БПЛА возник пожар на крыше двухэтажного склада. На этой локации обошлось без пострадавших.

На местах работают экстренные службы.

Напомним, в ночь на 29 августа РФ атаковала Украину противокорабельной ракетой "Оникс", баллистической ракетой "Искандер-М", а также 267 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, S8000 "Бандероль" и дронами-имитаторами типа "Пародия".