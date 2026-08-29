Фото: ОВА

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера и ГСЧС.

В результате вражеского обстрела погиб один человек, еще трое получили ранения.

Попадания вызвали пожары: огнем полностью уничтожены пять грузовых автомобилей с зерном, еще три грузовика повреждены.

Также загорелась сухая трава рядом с местом прилета.

Спасатели и местная пожарная команда "Богате" ликвидировали пожары.

Напомним, в ночь на 29 августа РФ атаковала Украину противокорабельной ракетой "Оникс", баллистической ракетой "Искандер-М", а также 267 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, S8000 "Бандероль" и дронами-имитаторами типа "Пародия".