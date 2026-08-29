Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 29 августа РФ атаковала Украину противокорабельной ракетой "Оникс", баллистической ракетой "Искандер-М", а также 267 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, S8000 "Бандероль" и дронами-имитаторами типа "Пародия"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 08:30 силы ПВО уничтожили или подавили 233 российских беспилотника на севере, юге, востоке и центре страны.

Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника на 15 локациях, а также падение обломков сбитых на 4 локациях. Кроме того, часть вражеских средств поражения не достигла своих целей, информация по ним уточняется.

Напомним, 28 августа в Киевской области после обстрелов произошел масштабный пожар. Вспыхнули складские помещения с последующей детонацией. На трассе Киев-Чоп (М-06) частично ограничили движение всех транспортных средств.